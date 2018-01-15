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الضفة المحتلة - الرسالة نت

تربط دراسات عدة بين الطعام الذي يتناوله الإنسان وحالته المزاجية، حيث يتفاعل الجسم بشكل مختلف مع كل نوع من أنوع المأكولات.

وعلى سبيل المثال، إذا اتبع الشخص حمية غذائية "سيئة"، سيتأثر مزاجه، مما سيؤثر على جهاز المناعة.

ونشر موقع "بولدسكي" قائمة تضم 11 نوعا من الأطعمة، تعمل على تحسين المزاج بشكل "طبيعي":

1- سمك السالمون

يمتلك سمك السلمون المواد المطلوبة لتوفير الجسد بالطاقة وأهمها حامض "أوميغا 3".

2- الشوكولاتة

لطالما ارتبطت الشوكولاتة بمزاج الإنسان وقدرتها على تحسينه، ووفقا للموقع فهذا الأمر مؤكد، وتناول الشوكولاتة الداكنة يوميا يخفض مستوى الهرمونات التي تسبب القلق لدى الإنسان.

3- الأفوكادو

للأفوكادو فوائد عدة، منها موازنة الهرمونات في الجسد مما يدفع الدماغ لإفراز مواد كيميائية تجعل الإنسان بمزاج ممتاز.

4- العنب

العنب مليء بمضادات الأكسدة، وبه مواد تساعد على تخفيض درجة "الاكتئاب" وتحسين الحالة المزاجية.

5- المكسرات

تحتوي المكسرات على دهون صحية ومادة "سيروتونين"، التي تساعد على التخلص من الشعور بالاكتئاب.

6- السمسم

حبوب السمسم تساعد على تحسين المزاج بشكل فوري.

7- الفطر

يحتفظ الفطر بفيتامينات مفيدة مثل فيتامين "بي 6"، تساعد على إفراز مادة "سيروتونين" التي تحسن مزاج الإنسان.

ومن الأطعمة الأخرى الفراولة والكينوا وتوت الغوجي ولبن جوز الهند.