تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي تقليص الدعم الامريكي لوكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين " الانروا " لأقل من النصف بمنح 60 مليون دولار بدلا من 125 مليون دولار.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين في واشنطن، فلم يتخذ بعد ترامب قراراً نهائياً في الأمر ولكن في نيته تحويل فقط 60 مليون دولار بدلا من 125 مليون دولار.

ووفقا للمسؤولين، فالدعم المالي الامريكي لوكالة الأونروا في المستقبل سيكون بإجبار الفلسطينيين العودة لطاولة المفاوضات مع "اسرائيل".

من جانب اخر قالت الخارجية الامريكية بأن قضية تقليص الدعم الامريكي لوكالة الغوث لا زالت قيد الدراسة والبحث.