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بغداد- الرسالة نت

قالت مصادر طبية عراقية إن عدد ضحايا التفجير الانتحاري المزدوج بوسط بغداد ارتفع إلى 26 قتيلا ونحو 100 جريح.



وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت سقوط 16 قتيلا و65 جريحا في انفجار مزدوج بساحة الطيران المكتظة وسط العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن إن التفجير نفذه مهاجمان انتحاريان وسط تجمع للعمال في ساحة الطيران. في حين توقعت مصادر طبية ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود حالات خطيرة بين المصابين.

وأضاف معن أن انفجارا مزدوجا نفذه شخصان بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة في مكان لتجمع عمال البناء بساحة الطيران.

وقتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون -بينهم عناصر شرطة- أمس الأحد في تفجير "انتحاري" عندما فجر شخص حزامه الناسف بمنطقة ساحة عدن شمالي بغداد، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن العراق "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومع ذلك لا تزال خلايا للتنظيم تنشط في مناطق شمال العاصمة العراقية.

الجزيرة نت