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غزة – أحمد أبو قمر

دخلت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، في اضراب شامل يبدأ اليوم الاثنين ولمدة أسبوع كامل.

ويأتي الاضراب الشامل للتجار، احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب، محذرين من انهيار كارثي للاقتصاد الغزي.

بدوره، حذر رئيس الغرفة التجارية في غزة خالد الحصري، من الانهيار الاقتصادي خلال الأيام المقبلة في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وقال الحصري في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، إن اضراب التجار يأتي كرسالة أخيرة من أن الوضع سينهار بالكامل في حال لم تتحسن الأوضاع.

وأوضح أن العديد من التجار أغلقوا محالهم التجارية لتعثرهم عن سداد التزاماتهم وضعف حركة البيع والشراء في السوق الغزي.

وحمّل الحصري مسؤولية الانهيار لكافة المنظمات الدولية، مطالبا الرئيس محمود عباس بإعطاء التعليمات لتطوير خطة إنقاذ اقتصادية وطنية وإنشاء صندوق إقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمنهارة.

وطالب بتسريع تفعيل برامج تشغيل البطالة المؤقت لتخفيف حالة الإحباط المتفشية لدى المواطنين. مشددا على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف السياسات التعسفية تجاه التجار ورجال الأعمال والتي حولت قطاع غزة لأكبر سجن في العالم.

وناشد رئيس غرفة تجارة غزة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتدخل العاجل وفتح معبر رفح بصورة دائمة تخفيفا لمعاناة الشعب الفلسطيني.

ودعا الحصري، محافظ سلطة النقد الفلسطينية لفحص الواقع الاقتصادي المنهار، واتخاذ قرارات حكيمة بالتعاون مع البنوك، واعطاء تعليمات لتطوير خطة انقاذ اقتصادية وطنية وإنشاء صندوق اقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة.