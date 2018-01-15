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الرسالة نت - وكالات

يهدف التطبيق إلى تزويد المستخدمين بوسيلة مباشرة لمشاركة موقعهم الجغرافي مع أصدقائهم وأحبائهم في أي وقت وفي أي مكان لضمان سلامتهم الشخصية، حيث يتيح إمكانية إضافة أي جهة من جهات الاتصال لدى المستخدم إلى قائمة جهات الاتصال الموثوقة داخل التطبيق، وذلك بهدف تتبع موقعهم الجغرافي دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مثلاً في حال حدوث أزمة معينة، أو مرور المستخدم بأمر طارئ، فيمكن للأصدقاء أو أفراد العائلة طلب موقعه الجغرافي، حيث سيظهر الطلب للمستخدم على شاشة الهاتف بشكل مشابه للمكالمات الواردة، مع خيار قبول الطلب، والذي يعني أنه ستتم مشاركة موقعك الجغرافي مع صاحب الطلب مباشرة، أو خيار الرفض في حال كنت بخير.

مع العلم أن التطبيق سيقوم بمشاركة الموقع الجغرافي الحالي للمستخدم تلقائياً في حال عدم استجابته لمدة 5 دقائق أو مشاركة آخر موقع جغرافي ظهر فيه المستخدم وذلك إذا كان هاتفه مغلقاً.

indeed





تطبيق indeed الحاصل على أكثر من 50 مليون تنزيل على متجر جوجل بلاي وحده، يعتبر من التطبيقات المميزة، حيث يتيح إمكانية البحث عن عمل في أكثر من 60 دولة في العالم، إضافة لذلك يدعم 28 لغة من بينها اللغة العربية، ويوفر أكثر من 16 مليون وظيفة بمختلف المجالات.

فإذا كنت ترغب بالبحث عن عمل في الوطن العربي عمومًا، أو الخليج العربي على وجه الخصوص، يمكنك الاعتماد على تطبيق indeed، الذي يتميز بواجهة مستخدم بسيطة.

كل ماعليك فعله هو التسجيل ضمن التطبيق، بعدها يتيح لك إمكانية اختيار البلد الذي تود العمل فيه، كما يمنحك تحديد المسمى الوظيفي أو الشركة، ويتيح البحث عن وظائف بدوام كامل أو دوام جزئي أو مستقل أو متدرب، وإضافة لذلك تستطيع تحديد المدينة التي تريدها.

Google Calendar





يساعد تطبيق Google Calendar على توفير وقتك وتحقيق الاستفادة القصوى من كل يوم، بفضل واجهة المستخدم البسيطة، بالإضافة لتوفيره طرق مختلفة لعرض التقويم اليومي، والتبديل السريع بين الأيام والأسابيع والأشهر، كما يتيح لك القدرة على إنشاء الأحداث والمهام والأهداف الشخصية بسرعة ومرونة، والاستفادة من المزايا الذكية مثل جلب المعلومات المهمة من تطبيق البريد الإلكتروني وإضافتها للتقويم.

PhotoScan

يهدف تطبيق PhotoScan إلى مساعدة المستخدمين على مسح الصور القديمة ضوئيًا مع الاحتفاظ بشكلها الأصلي، حيث يتيح التطبيق نسخ الصور القديمة بصيغة رقمية لتبدو بحال أفضل.

ويملك التطبيق مزايا عديدة، مثل ميزة تدفق الالتقاط، التي تساعد المستخدم في الحصول على صور مثالية وخالية من الوهج،كما يدعم ميزة الاقتصاص التلقائي للصورة عبر اكتشاف الحواف، ويمكن للمستخدمين حفظ الصور المنسوخة بنقرة واحدة في تطبيق صور جوجل، الأمر الذي يسهل تنظيم الصور والبحث عنها ومشاركتها بالإضافة إلى تخزينها بطريقة آمنة وبجودة عالية.

Google Arts & Culture





يتيح التطبيق أدوات يمكن من خلالها استكشاف الأعمال والتحف الفنية، بما يشمل الأعمال التي يستضيفها أكثر من 1000 متحف في 70 بلدًا حول العالم، كما يشمل التطبيق على العديد من المزايا، بحيث يمكن البحث عن أي شيء بدءًا من الأحذية وصولًا إلى الأعمال الذهبية القيّمة، وبالإضافة إلى ذلك يتيح إمكانية خوض رحلة عبر الزمن لاستكشاف خبايا الفن، والتعرف على كيفية تحويل أعمال فان غوخ من الألوان القاتمة إلى أخرى نابضة بالحيوية، كما يمكن تصفح الأعمال بحسب استخدام الألوان، وإمكانية التعرف على 50 عملًا مميزًا باللون الرمادي للفنان الفرنسي مونيه.