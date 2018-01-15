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غزة-الرسالة نت

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الاثنين، مقطع فيديو جديد حول ملف جنود الاحتلال الأسرى في قطاع غزة.

وحمل الفيديو تصريح ليبرمان، حول عدم معرفة "إسرائيل" مصير جنودها الأسرى في قطاع غزة إن كانوا جثثاً أم أحياء، ووجهت رسالة إلى ذوي الأسرى "الإسرائيليين" "أخيرا حكومتكم قالت الحقيقة، جثث او احياء، إلى متى ستبقون صامتين".

وتعتبر تصريحات ليبرمان الأولى من نوعها حول مصير الجنود الأسرى في قطاع غزة، إذ أعلن جيش الاحتلال في أعقاب أسر الجنديين شاؤول أرون وهدار جولدن أن القسام تمكن من أسر جثمانهما بعد مقتلهما خلال المواجهات التي دارات في عدوان 2014.