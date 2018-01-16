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واشنطن - الرسالة نت

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وجه الشكر لأمير قطر على اتخاذ "إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله" وذلك في اتصال هاتفي.

وأضاف البيت الأبيض في بيان بخصوص الاتصال بين ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "جدد الرئيس ترامب دعمه لمجلس تعاون خليجي قوي ومتحد يركز على التصدي للتهديدات الإقليمية".

وتابع: "بحث الزعيمان مجالات يمكن للولايات المتحدة وقطر المشاركة فيها لتعزيز الاستقرار في المنطقة والتصدي للنفوذ الإيراني الخبيث وهزيمة الإرهاب".

رويترز