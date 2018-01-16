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الرسالة نت - وكالات

رفض برشلونة عرضا رسميا بقيمة 20 مليون يورو من إنتر ميلان الإيطالي للحصول على لاعب خط الوسط رافينيا ألكانتارا، حسبما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساء الاثنين.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات لا تزال جارية بين نادي برشلونة والإنتر حول اللاعب الدولي البرازيلي، لكن الفريق الكتالوني يريد 35 مليون يورو بالإضافة إلى سلسلة من المتغيرات.

وأفادت هذه المعلومات أن الإنتر ليس على استعداد للوصول إلى هذا المبلغ، خصوصا أن هناك تخوف من مستوى ألكانتارا بعد ثمانية أشهر من إصابته على مستوى الركبة.

تجدر الإشارة إلى أن ألكانتارا من بين أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية، إلى جانب أليكس فيدال الذي من المتوقع أن ينتقل إلى إشبيلية هذا الشهر.