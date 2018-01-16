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غزة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت في مدن نابلس وبيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من مدن الخليل ونابلس ورام الله.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن قواته أمنت دخول نحو (1000) مستوطن إلى مدينة نابلس في إطار زيارة "قبر يوسف" في المدينة.

وزعم جيش الاحتلال أنه حيّد عبوة ناسفة وضعت في المكان لتفعيلها ضد المستوطنين عن طريق جهاز انصال خلوي وقد شهدت عملية الاقتحام رشقاً بالحجارة و الزجاجات الحارقة.

كما ادعى الناطق باسم الجيش أن قواته قامة بضبط قطعتي سلاح و صادرتهما في بلدة سلواد قرب رام الله .