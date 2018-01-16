تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

توصيات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لوقف التنسيق الأمني، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي يحتلان مساحة واسعة في عناوين المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الثلاثاء.

صحيفة إسرائيل هيوم:

تحليل: خطاب الرئيس أبو مازن، خطاب الخاسر، والفلسطينيون يتمسكون بخط الأكاذيب.

نتنياهو نقل لرئيس الوزراء الهندي معلومات استخبارية عن خلايا إرهابية في الهند.

نتنياهو، أبو مازن كشف رفض الفلسطينيين الاعتراف بدولة يهودية على أية حدود كانت.

شهادة الجندي الإسرائيلي الذي صفعته عهد التميمي، صفعتني على الوجه، ولكمة على العين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل تدمير نفق كرم أبو سالم، والمعبر سيفتح اليوم.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

حركة حماس تنفق 260 مليون دولار على ذراعها العسكري في العام .

الجندي الذي صفعته عهد التميمي، لم أرد على الصفعة كوني لم أعرف إلى أين ستصل الأمور، وربما كان الوضع أسوء بكثير.

أب من الجليل، طعن ابنته في جنين، وحالتها خطره.

النفق الذي تم تدميره كان يمكن أن يمر منه عشرات الأشخاص.

فضائية كان الإسرائيلية:

منظمة التحرير تقرر تعليق الاعتراف ب "إسرائيل" حتى تعترف بفلسطين.

في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد الوفيات بسبب الأنفلونزا في العام الماضي ضعف العام سبقه.

نهاية أزمة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، التوقف عن تقديم مشاريع قوانين خلافية.

صحيفة هآرتس:

المجلس المركزي يطالب بتعليق الاعتراف ب "إسرائيل".

التبريرات الإسرائيلية لسبب الأزمة في غزة لن تمنع الكارثة الإنسانية في القطاع .

عضو الكنيست موشه جفني، خلال شهور مئات من المراقبين لمنع فتح الأسواق التجارية أيام السبت.

طالبة فلسطينية من الداخل طعنت في جنين، حالتها خطرة، وأقارب لها اعتقلوا.

فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قلقيلية.

صحيفة معاريف :

المؤسسة العسكرية لم تتوقف عند خطاب أبو مازن، وتقول إنه مستمر في محاربة الإرهاب، وما يعنينا ما يجري على الأرض.

المجلس المركزي الفلسطيني يطالب بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف ب "إسرائيل".

دولة الاحتلال الإسرائيلي طالبت الأمم المتحدة إدانة خطاب الرئيس أبو مازن، ووصفته بخطاب أنظمة ظلامية.

الجندي الذي صفعته عهد التميمي، صفعتني على وجهي، ولو اعتقلت لكانت النتائج أسوء.

نتنياهو عن خطاب أبو مازن، كشف حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

موقع واللا نيوز:

الولايات المتحدة تعمل على إقامة حرس حدود في سوريا، وتركيا تعتبره قوه إرهابية.

الداخلية الإسرائيلية ستعين مئات المراقبين لمتابعة تطبيق قانون منع فتح الأسواق التجارية يوم السبت.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

الشارع الفلسطيني، أبو مازن شجاع، ويدعم خطابه.

الجندي الذي صفعته عهد التميمي، لو اعتقلت لكانت مواجهات في المكان.

طالبة فلسطينية من الشمال طعنت في جنين، واعتقال أقارب لها على خلفية طعنها.

جابي اشكنازي أو بني جانتس، أحد الشخصيات العسكرية الناقصة ليائير لبيد في حزبه.

قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يمنع دخول عناصر من حماس وعائلاتهم من قطاع غزة لدواعي إنسانية لفلسطين المحتلة 1948، وذلك بعد طلب من عائلة جندي الاحتلال الأسرائيلي جولدن هدار الأسير في غزة.

القناة الثانية الإسرائيلية:

ما بين 4500 وحتى 6000 إسرائيلي يموتون سنوياً بسبب التلوث في المستشفيات، ومستشفى ايخلوف في تل أبيب أكثر المستشفيات الإسرائيلية تلوثاً، نليها مستشفى مائير في كفار سابا.

تضارب وجهات النظر في الشارع الفلسطيني حول خطاب أبو مازن، هناك من يرى فيه خطاب تاريخي، ومنهم من لا يرى فيه أي جديد.

كاميرات مراقبة إسرائيلية في شوارع الضفة الغربية، جزء منها ينفذ على يد مقاولين فلسطينيين.

القناة السابعة الإسرائيلية:

المختص الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط موشه شارون، أبو مازن في نهاية طريقه، وحمساوي سيكون البديل له.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً الليلة الماضية في الضفة الغربية.

فلسطينيون يعملون في تركيب كاميرات مراقبة في الضفة الغربية لحساب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

معبر كرم أبو سالم سيفتح اليوم أمام البضائع.

فضائية 20 الإسرائيلية:

منظمة التحرير الفلسطينية قررت تجميد الاعتراف ب “إسرائيل”.

خلل أمني، فلسطينيون يعملون من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تركيب كاميرات مراقبة لأغراض أمنية في الضفة الغربية.

تحريض أبو مازن مستمر، ويعلن أن لا علاقة لليهود بفلسطين.

وكالة الأنباء العبرية 0404:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر عبوة ناسفه وضعت بالقرب من قبر يوسف في نابلس.

حزب البيت اليهودي سيطرح قانون جامعة مستوطنة “أرئيل” يوم الأربعاء القادم.

أضرار في حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب قرية عزون.

جيش الاحتلال يقتل فلسطينياً قرب قلقيلية.

نتنياهو عن خطاب أبو مازن، كشف جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.