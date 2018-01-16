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الرسالة نت – محمد أبو قمر

أرسلت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس خلال الفترة الأخيرة عددا من الرسائل الخاصة بجنود الاحتلال المفقودين في غزة منذ عدوان صيف 2014.

آخر الرسائل التي بثها الموقع الرسمي لكتائب القسام منتصف الأسبوع الماضي فند حديث والدة الجندي هدار غولدن أمام الامم المتحدة عندما زعمت ان ابنها خطف في ظل تهدئة رعتها الأأمم المتحدة خلال العدوان.

وفي رصد لأبرز الرسائل التي نشرتها كتائب القسام كانت:

- في اغسطس 2015، دشنت كتائب القسام نصبا تذكاريا على شاكلة دبابة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة يخرج منها ثلاث قلائد إحداها تحمل اسم شاؤول ارون.

- في نهاية مارس 2016 عرضت صور أربعة جنود إسرائيليين يعتقد أنهم أسرى لديها، وذلك خلال مقابلة خاصة بأبو عبيدة الناطق باسم الكتائب عبر فضائية الأقصى.

- وفي ابريل 2017 نشرت مقطعا (غنائيا) مصورا تضمن حوارا تمثيليا على لسان الجنديين الإسرائيليين "هدار غولدن" و"شاؤول أورون" واتهامات للحكومة الإسرائيلية بإهمال قضيتهما.

- وفي ديسمبر 2017 قال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في تغريدة له على "تويتر" إننا "نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

- وأنهت الكتائب عام 2017 برسالة عندما نشرت لافتة كبيرة عليها صورة شاؤول أرون عُلقت على مفترق السرايا وسط القطاع، وكُتب فيها بالعبرية والعربية: "طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور.. هذا الأسير لن يرى الحرية أبدا".

وبالنظر الى رسائل القسام ومحاولة قراءتها يتضح أن هناك اهدافا تريد الكتائب تمريرها تكمن في:

- يحاول الاحتلال ترويج قضية جنوده الاسرى عبر المحافل الدولية وينتهز أي فرصة لإظهار "وحشية" حماس، بالتالي يعمل القسام من خلال تلك الرسائل على تعويض عدم حضوره في المؤسسات الدولية لدحض الدعاية الاسرائيلية، وفي ذات الوقت اعادة البوصلة الى معاناة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

- تشدد الرسائل على أن الحساب مع الاحتلال لا يزال مفتوحا ولم تنته تبعات عدوان 2014 على غزة، وعلى قادة الاحتلال أن يدفعوا الثمن فيما يتعلق بالإفراج عن الاسرى، وكذلك تحسين الاوضاع المعيشية في القطاع.

- تؤدي الرسائل المتكررة الى رفع معنوية الاسرى الفلسطينيين الذي يحاول الاحتلال النيل منهم، سيما بعد قوانين الاحتلال العنصرية بحقهم أبرزها في يونيو 2014 على قانون معروف بـ "قانون المخربين" يمنع الافراج عن أسرى فلسطينيين ويستهدف وضع حد لصفقات تبادل الاسرى.

- تذكير الاحتلال الذي "يتحرش" بغزة ان تكلفة الدخول في معركة جديدة باهظ جدا وفي حال بدأ بالعدوان فانه لن يضمن خسائره البشرية والمادية المنتظرة.

- اعادة توجيه الرأي العام الاسرائيلي الى تقصير حكومة نتنياهو بقضية الجنود المختطفين، وأن محاولة القفز عن الثمن "المر" الذي يجب أن تدفعه لن تجدي نفعا.