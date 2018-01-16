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أنقرة- الرسالة نت

اختتم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة عمل إلى تركيا، اجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي براءات البيرق.

وبحثت الاجتماعات العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا قضية القدس وتطورات الأحداث الأخيرة في سوريا.

وينسق البلدان بينهما في مختلف قضايا المنطقة، كما أن أنقرة أعلنت أكثر من مرة تقديرها للموقف القطري في مواجهة الحصار المفروض على الدوحة من ثلاث دول خليجية، السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر.

وأعلنت تركيا دعمها الوساطة الكويتية في أزمة الخليج، وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرأب الصدع بين قطر من جهة، ودول خليجية ومصر من جهة ثانية.

وترتبط الدوحة وأنقرة باتفاقية للدفاع المشترك منذ عام 2014, تهدف إلى رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قاعدة العديد العسكرية الجوية في قطر، لمواصلة التدريبات الميدانية بين البلدين.