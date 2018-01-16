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واشنطن - الرسالة نت

أعلنت شركة سكايب المملوكة لمايكروسوفت أن حوارات الدردشة الخاصة ستكون أكثر أمنا مستقبلا؛ حيث تعمل مع فريق من شركة "سيغنال" من أجل التشفير التام لحوارات الدردشة الخاصة، وفقا "لبروتوكول سيغنال" لشركة "أوبن ويسبر سيستمز".

وتتيح هذه الوظيفة الجديدة للمستخدم إمكانية تشفير حوارات الدردشة النصية والصوتية، ولكن يتعين عليه في البداية تفعيل هذه الوظيفة بشكل إضافي، علاوة على تشفير الصور ومقاطع الفيديو، التي يتم إرسالها إلى الأصدقاء عبر برنامج التراسل الفوري.

وقالت شركة سيغنال على موقعها "سكايب هو أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، ونحن متحمسون أن المحادثات الخاصة في سكايب ستتيح لمزيد من المستخدمين الاستفادة من خصائص التشفير القوية لبروتوكول سيغنال من أجل اتصالات مؤمنة".

ومع ذلك تنطوي وظيفة التشفير على بعض العيوب؛ حيث لا يمكن تشفير دردشة الفيديو، بالإضافة إلى عدم إمكانية مزامنة حوارات الدردشة عبر عدة أجهزة.

وتتوفر الوظيفة الجديدة في البداية للمشاركين في برنامج "سكايب إنسايدر"، وهو ما يتطلب تحديث برنامج سكايب إلى الإصدار 8.13.76.8 للأجهزة المتنقلة المزودة بنظام آبل "آي أو إس"، وغوغل أندرويد، ولينوكس، أو ماك، أو ويندوز.

يذكر أن مايكروسوفت تنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تدمج بروتوكول سيغنال مفتوح المصدر في خدمات المراسلة، ومن هذه الشركات: واتساب وغوغل وفيسبوك وسيغنال ذاتها.