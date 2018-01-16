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غزة-الرسالة نت

كرّمت كتلة الصحفي الفلسطيني-غرب غزة، عبد السلام هنية رئيس مؤسسة "أمواج" الرياضية؛ بمناسبة حصوله على أفضل شخصية رياضية، وفق الاستفتاء الرياضي لعام 2017.

وبارك أحمد أبو دياب رئيس الكتلة غرب غزة فوز هنية بهذا اللقب، مؤكدا أنه شخصية وحدوية، استطاع أن يجمع الرياضة الفلسطينية تحت مظلّة واحدة.

كما أثنى على دوره في التشبيك مع المؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، "ودوره الأصيل" مع الاتحادات والأندية الرياضية.

بدوره، شكر هنية كتلة الصحفي-غرب غزة على زيارتها، وتمنى للمجلس الجديد لها التوفيق والتميزّ.

ووعد هنية بتقديم الدعم وإسناد أي جهد إعلامي يخدم الجسم الصحفي، وبما يساهم في تعميم تجربة الوحدة الرياضية على باقي الأطر الفلسطينية.