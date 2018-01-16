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الضفة المحتلة- الرسالة نت

قال رئيس تحرير وكالة معا الاخبارية ناصر اللحام، إنه اطلع على مجمل القرارات التي خرج بها اجتماع المجلس المركزي.

وأضاف اللحام، أن قرارات المجلس معدّة مسبقاً، مشيراً أنها لن تتجاوز الحد الذي قدمته اتفاقية أوسلو.

وأكد أن عباس عرض القرارات على اللجنة المركزية التي انعقدت عشية انطلاق اجتماعات المجلس.

وبيّن اللحام أن أعضاء في المركزية أخبروه بشأن القرارات المحتملة انها لن تؤثر في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ خلال دورته (28) التي عقدت على مدار اليومين السابقين، في مدينة رام الله، قرارات تركزت على العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية و(إسرائيل).

وقرر المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أمس الاثنين، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في "أوسلو"، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.