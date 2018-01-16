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القدس المحتلة-الرسالة نت

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين عن شاب وفتى بالقدس المحتلة، بشرط الحبس المنزلي.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن الاحتلال أفرج عن الفتى محمد عبد الرؤوف محمود بشرط الحبس المنزلي ليوم الخميس القادم، والتوقيع على كفالة مالية، وكان اعتقل فجر الاثنين بعد مداهمة منزله وتفتيشه في قرية العيسوية.

كما أفرج عن الفتى عبد الرحمن مروان الهشلمون (14 عامًا) بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، علمًا أنه اعتقل من منزله بالقدس القديمة.

وفي سياق متصل، مددت محكمة الاحتلال في القدس توقيف الشاب محمد عبد المنعم درويش من سكان العيسوية ليوم الخميس.

وكان درويش اعتقل بتاريخ 26-12-2017، من منزله بالقرية عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما تم مصادرة صورة جده وسيف معلق على حائط المنزل.