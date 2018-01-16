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سنغافورة-الرسالة نت

حافظت أسعار خام برنت على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء وهو مستوى لم يشهده الخام منذ تهاوي السوق في 2014.

وارتفعت الأسعار بفضل تخفيضات الإنتاج من دول أوبك وروسيا فضلا عن الطلب القوي نتيجة النمو الاقتصادي العفي.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش مقارنة بالإغلاق السابق. لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى دعما قويا حول هذا المستوى.

وسجل برنت 70.37 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حين بدأ الاتجاه النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.48 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن أحدث تسوية. وسجل الخام أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 64.89 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وصعد النفط بفضل الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجاري.

وتزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 بالمئة منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.