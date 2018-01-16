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رام الله-الرسالة نت

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ومسئول ملف المصالحة فيها إن "حركة حماس هي المسئولة عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وأضاف الأحمد في لقاء مع تلفزيون فلسطين، "حتى الآن ما زالت ما سميت باللجنة الإدارية قائمة على الأرض في الوزارات، والقائمون عليها مازالوا يعملون عكس تعليمات الوزراء".

ودعا لـ"ضرورة تعزيز البيت الداخلي والإسراع أكثر بخطوات تحقيق المصالحة، وتنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي".

وتابع "يجب تعزيز وضعنا الداخلي وبيتنا الفلسطيني ومؤسساتنا، خاصة مؤسسات منظمة التحرير، مطالبًا اللجنة التنفيذية ومؤسسات المنظمة، وكل المؤسسات التابعة للدولة الفلسطينية بتنفيذ البنود التي جاءت في البيان الختامي للمجلس المركزي، على الصعيد المحلي والدولي، معتبراً أن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة وإجراءات عملية على الأرض".