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غزة-الرسالة نت

قالت حركة "حماس" إن إهمال علاج الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق خطيرة جدا في أنحاء جسدها لهو دليل أكيد وشاهد جديد على إجرام الاحتلال وتجرده من كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وطالب المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، بدعم وإسناد قضية الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الجعابيص وتفعيلها في كل المحافل الدولية والأممية، كما دعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الضغط على الاحتلال الصهيوني لتقديم العلاج اللازم لها وإنقاذ حياتها والإفراج عنها.