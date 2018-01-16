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بكين - الرسالة نت

حقق المنتخب الأولمبي الفلسطيني إنجازا تاريخيا بصعوده للدور الثاني من كأس أمم آسيا "تحت 23 عاما", إثر انتصاره الغالي والكبير على نظيره التايلاندي (5-1), ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للمسابقة.

وسجل خماسية فلسطين مهند فنون (15), وعدي الدباغ (26), ومحمود يوسف (30), ومحمد درويش (32), وشهاب قنبر (88), بينما أحرز هدف حفظ ماء الوجه لتايلاند تشينروب سامفاودي (44).

ورفعت فلسطين رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني, بفارق الأهداف أمام كوريا الشمالية التي سقطت أمام اليابان (1-3), وبقي رصيد تايلاند دون نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسيلعب الأولمبي الفلسطيني مع نظيره القطري في ربع النهائي الجمعة المقبل.