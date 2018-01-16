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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية أن إدارة بوروسيا دورتموند ستتخذ قرارها النهائي بشأن مستقبل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مع الفريق، الثلاثاء، وسط تقارير بأن أرسنال سيضمه في صفقة ستشهد انتقال الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم "المدفعجية" إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، إن إدارة دورتموند ستجتمع الثلاثاء، لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل أوباميانغ ومناقشة عرض الأرسنال الأخير، الذي تقدر قيمته بـ30 مليون إسترليني بجانب التخلي عن جيرو.

وعوقب أوباميانغ بالاستبعاد من قائمة دورتموند للقاء فولفسبورغ الأحد الماضي، في الجولة الـ18 للدوري الألماني "البوندسليغا" بسبب حضوره مران فريقه "متأخرا".

من جانبه، كشف المحلل الإسباني لشبكة "سكاي" جوليان بالاغ، عن وجود مفاوضات بين اللاعب وأرسنال بعلم إدارة دورتموند، وتم إقناعه بالفعل بالانتقال لـ"الغانرز", لكن يتبقى إقناع إدارة "سيغنال إيدونا بارك".

وفي الإطار ذاته، ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية, أن إدارة دورتموند تريد مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني من أجل إتمام الصفقة، لكن الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال يخطط لدفع نصف المبلغ مع تقديم مواطنه جيرو كجزء متمم للصفقة.

يشار إلى أن أوباميانغ انضم إلى دورتموند في صيف 2013 قادما من سانت إيتيان الفرنسي ليصبح المهاجم الأول للفريق في السنوات الأخيرة, ويتوّج هدافا لـ"البوندسليغا" في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا.