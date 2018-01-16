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الرسالة نت - وكالات

أكد كلود بويل المدير الفني لليستر سيتي، أن الإبقاء على الجزائري رياض محرز جناح الفريق حتى الصيف المقبل, قد يرفع سعره إلى أكثر من 100 مليون يورو.

وارتبط اسم محرز بالانتقال إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار حرص النادي الإنجليزي على تعويض رحيل نجمه فيليب كوتينيو إلى برشلونة.

وقال بويل في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "كل ما يثار حول اللاعب الجزائري مجرد تكهنات وشائعات، الأمور واضحة هو باق معنا (...), لقد تحدثت معه وواثق من اقتناعه بوجهة نظري".

وأضاف: "يمكن أن يصل سعر محرز إلى أكثر من 100 مليون يورو، لكن في السوق الصيفية المقبلة وليس حاليا".

يشار إلى أن محرز انضم إلى ليستر سيتي عام 2014 قادما من لوهافر الفرنسي، ونجح في قيادة "الثعالب" بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه موسم 2015-2016.