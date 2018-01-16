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الرسالة نت - وكالات

يعدّ الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، الهدف الأساسي لنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعزيز خط هجومه الذي يعاني بصورة واضحة هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية, أن قيمة الشرط الجزائي في عقد إيكاردي مع الإنتر والبالغة 110 ملايين يورو، تحفز إدارة الريال للمضي قدما للتعاقد معه، خاصة مع ارتفاع أسعار نجوم الكرة.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني أهم نجوم الإنتر في السنوات الأخيرة، وهو هداف "النيراتزوري" وثاني هدافي "الكالتشيو" الموسم الحالي برصيد 18 هدفا، بفارق هدفين خلف شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ويأتي تفكير إدارة ريال مدريد في ضم إيكاردي، كونها تخشى من تهديدات نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالرحيل حال عدم تحسّن راتبه.