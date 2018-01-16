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الرسالة نت - وكالات

فتح الألماني إيمري تشان لاعب وسط ليفربول، الباب أمام البقاء مع الفريق الإنجليزي وتجديد تعاقده معه، بعد الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى يوفنتوس الصيف المقبل.

وكانت عدة تقارير قد أكدت إتمام تشان الاتفاق مع إدارة النادي الإيطالي على الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني, بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي، وفشل إدارة "الريدز" في تجديده حتى الآن.

وقال اللاعب في تصريحات أبرزتها النسخة الإيطالية من موقع "غول": "وكيلي هو من يتولى كل شيء، لكني مستمر هنا حتى الصيف المقبل، ولم أوقع أي عقد مع أي فريق".

وأضاف: "أتحدث مع كل الجهات، وحتى مع ليفربول، فلا يزال عقدي ممتدا هنا، وهو فريق رائع".

ويعدّ تشان من أبرز عناصر ليفربول خلال الموسم الجاري، حيث شارك مع الفريق في 27 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى.

يشار إلى أن تشان انتقل إلى ليفربول في صيف 2014 قادما من باير ليفركوزن مقابل 12 مليون يورو، وشارك منذ ذلك الحين في 156 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 10 أخرى.