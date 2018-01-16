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رام الله - الرسالة نت

أبلغت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، مكتب إعمار المسجد الأقصى، التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بمنع العمل والترميم في المسجد ومرافقه.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، في حديث للصحفيين، إن ضابطاً في الشرطة الإسرائيلية اقتحم مكتب إعمار المسجد الأقصى وأبلغ المهندس طه عويضة، بأن العمل في المسجد الأقصى.

ومرافقه في قبة الصخرة "ممنوع"، بما فيه من "أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي (المبنى المسقوف الذي تعلوه قبة رصاصية)، وأعمال الترميم الأخرى في جميع مرافق المسجد".

وأضاف الدبس:" أبلغ الضابط مكتب إعمار المسجد أن أي عامل يقوم بذلك ويخالف أمر المنع، سيتم اعتقال نائب مدير مشاريع الأعمار المهندس طه عويضة".

ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية توضيحاً حول سبب المنع.

وكان المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) قد اعتمد في 18 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، قرار "فلسطين المحتلة" الذي نص على "وجوب التزام "إسرائيل" بصون سلامة (المسجد الأقصى/الحرم الشريف).

وأصالته وتراثه الثقافي وفقاً للوضع التاريخي الذي كان قائماً، بوصفه موقعاً إسلامياً مقدساً مخصصاً للعبادة".