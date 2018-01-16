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غزة - الرسالة نت

أعلنت حركة "حماس" رفضها اتهامات حكومة رامي الحمد الله، واصفة إياها بـ"المواقف والمصطلحات التوتيرية وغير المسؤولة".

وقالت الحركة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت" إن تصريحات الحكومة تهدف لـ" التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة.

واتهمت حكومة الحمد الله الحركة بسرقة أموال الشعب وفرض الضرائب عليه، ورفضها تسليم الجبايات للحكومة.

وأوضحت الحركة أن هذه الاتهامات هي تبرير لمزيد من العقوبات الانتقامية ضد أبناء القطاع، مؤكدة صوابية موقف حماس من ضرورة رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات شعبنا وتواجه متطلبات المرحلة.

وطالبت الحركة الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات الجسام التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية.

وأكدّت حماس أنها قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وشددّت الحركة على أنّ حكومة الحمد الله "لن تفلح في استدراجنا إلى مربع المناكفات والتراشق الإعلامي ولاسيما أن قضيتنا الوطنية برمتها مهددة بالخطر من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية".