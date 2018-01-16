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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي إن مكان انعقاد اجتماع المجلس المركزي في رام الله يضعف اتخاذ أي قرارات وطنية.

وأضاف البرغوثي في رسالة من داخل سجنه أن الإصرار على عقد اجتماع المجلس المركزي في رام الله يعني أن نتائجه معدة مسبقا.

وللوصول إلى قرارات مؤلمة ومزعجة تجبر الاحتلال ودول العالم بالرضوخ لمطالبنا وحقوقنا وتقرير المصير، أكد البرغوثي أنه يجب على القيادة الخروج من عباءة أوسلو التي عملت على تدمير القضية الفلسطينية.

وطالب البرغوثي رئيس السلطة محمود عباس إلى رفع الإجراءات العقابية المفروضة على سكان قطاع غزة لتجسيد الوحدة الفلسطينية الحقيقية لمواجهة القرار الامريكي.

وشدد البرغوثي في ختام رسالته على ضرورة أن تتخذ السلطة قرارات تنهي معاناة الأسرى لتعزيز صمود شعبنا ومقاومته.