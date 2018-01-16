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الرسالة نت - محمود هنية

كشف مسؤول الاعلام في حركة حماس بلبنان وليد الكيلاني، عن توقيف الأجهزة الأمنية اللبنانية لشخصيات على خليفة التحقيق بمحاولة اغتيال الكادر في الحركة محمد حمدان.

وقال الكيلاني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ الأمن اللبناني أوقف عدة أشخاص على خلفية التحقيقات الجارية حول محاولة الاغتيال، و "لا يوجد تفاصيل حول إن كان منهم أشخاص متورطين أم موقوفين على ذمة التحقيق فقط".

وأوضح الكيلاني أن التحقيقات تجري من طرف الأجهزة الأمنية اللبنانية، و"الحركة ليست بوارد التصريح بأي معلومات قد تمس مسار التحقيقات، ونحن باطلاع أول بأول على هذه التفاصيل؛ لمعرفة كيفية عملية زرع القنبلة في سيارته وتفجيرها".

وذكر أن الحالة الصحية لحمدان تحسنت بشكل أفضل وهي في حالة تحسن مستمر، وزارته كافة القوى الوطنية والإسلامية للاطمئنان على صحته.