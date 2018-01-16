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غزة - الرسالة نت

قال القيادي في حماس حماد الرقب إن حركة حماس تستعد خلال الأيام المقبلة لتوزيع مساعدات مالية على 10 آلاف أسرة فقيرة ومعوزة.

وأوضح حماد في تصريحات صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اختيار الأسر تم بعناية فائقة بعد بحث مطول وسيتم توزيع 100 دولار على الأسر في مرحلة ستتبعها مراحل اغاثية أخرى من حركة حماس للفقراء في غزة.

وأضاف:"هذه الحملة تأتي في إطار حرص حركة حماس على إغاثة شعبنا الذي مسه الضر".

وأشار حماد إلى أن التنفيذ سيتم عبر البنك الوطني الإسلامية، مؤكداً أن حماس ستعمل على جلب الدعم اللازم للأسر المستورة خلال الفترات المقبلة.