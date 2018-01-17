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غزة - الرسالة نت

يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار.

وفي ساعات المساء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما وعاصفا، والأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة في ساعات المساء والليل ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

ويحتمل في ساعات الليل المتأخر سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ ساعة وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.