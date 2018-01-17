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غزة - الرسالة نت

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا من الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء، كما وأصيب العشرات بمواجهات ليلية اندلعت في عزون، بينما توغلت جرافات عسكرية شرق دير البلح وأجرت عمليات تجريف واسعة.

واعتقلت، قوات الاحتلال، شابين فلسطينيين قرب حاجز الكونتينر شرق القدس المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خلال مرورهما بجوار الحاجز، دون سبب واضح.

ويعاني سكان الضفة من كثرة حواجز جيش الاحتلال التي تعيق تحركاتهم وتتسبب بكثر من الاعتقالات لأبنائهم.

إلى ذلك، شهدت ساعات الليل مواجهات واسعة وعنيفة في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، وذلك عقب محاولات للمستوطنين اقتحام البلدة أعقبها تصدي للأهالي.

وقال مواطنون إن عشرات الإصابات وقعت بين المواطنين بالرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع خلال التصدي لاقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين وسط إسناد من شبان وأهالي قلقيلية والبلدات المجاورة الذين توافدوا للبلدة لحمايتها من مخططات اقتحام المستوطنين.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا بشكل محكم كافة مداخل البلدة ومنعوا الدخول والخروج وانتشروا بأعداد كبيرة في محيط البلدة.

ونقل شهود أن الشبان هاجموا مركبات المستوطنين على الشارع الرئيسي وحطموا إحداها خلال تجمهرهم لاقتحام البلدة.

توغلت عدة جرافات إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء لمسافة محدودة شرقي مدينة دير البلح وشرقي بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال مواطنون إن عدة جرافات عسكرية توغلت في أراضي المواطنين انطلاقًا من موقع "كوسوفيم" العسكري.

وأشاروا إلى أن الجرافات العسكرية المتوغلة تقوم بأعمال تجريف بين الفينة والأخرى في محيط المكان، وسط تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة.

يذكر أن قوات الاحتلال تتوغل بشكل محدود بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين على الحدود الشرقية للقطاع وتقوم بأعمال تخريب واسعة فيها بحجج أمنية.