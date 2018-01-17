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دمشق - الرسالة نت

قصفت الطائرات (الإسرائيلية) بعدة غارات جوية مطار المزة العسكري بدمشق.

وتفيد المعلومات الأولية تفيد بأنها استهدفت مواقع لحزب الله في المطار.

وذكرت مصادر في المعارضة السورية، أن (إسرائيل) هاجمت مطار المزة العسكري في دمشق. ووفقا للتقارير، أصيبت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله بأضرار.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش السوري أن (إسرائيل) هاجمت البلاد بطائرات مقاتلة وصواريخ أرض - أرض.

واجتمعت الحكومة الأمنية السياسية الأسبوع الماضي لعقد اجتماع حول الوضع على الحدود اللبنانية السورية.

وأعرب مسؤولون كبار في (إسرائيل)، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، عن قلقهم ازاء التطورات على الجبهة الشمالية في ضوء تأثير إيران المتزايد في المنطقة. وتخشى (إسرائيل) اعادة بناء ترسانة الصواريخ الايرانية هناك.