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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

تصدرّ الاهتمام الاسرائيلي بنقل السفارة الأميركية الى القدس خلال العام الجاري، وإمكانية توسيع المسؤولية الأمنية للجيش الاسرائيلي لتشمل الاحياء على الجانب الاخر من السياج في القدس الشرقية.

هأرتس:

نتانياهو: ستنتقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

تقارير: هاجمت "إسرائيل" مطار عسكري في منطقة دمشق

الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية توسيع مسؤوليته الأمنية لتشمل الأحياء على الجانب الآخر من السياج في القدس الشرقية

مصادر أمنية: لا يمكن ترتيب البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد لأن معظمها مبني على أرض خاصة

يديعوت أحرونوت:

الأمين العام للأمم المتحدة: تعتبر الأونروا عاملا مهما للاستقرار في الشرق الأوسط

لأول مرة في تاريخ سلاح الجو - تعيين امراة قائد سرب في سلاح الجو

الأونروا حول خفض نصف أموال المعونة الأمريكية: "ذلك سيلحق أضرار بالأمن في المنطقة"

زعيم إيران: السعودية تخون المسلمين مع "إسرائيل"

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة

نتانياهو يقدر ان السفارة الاميركية ستنتقل الى القدس خلال عام

رياح بسرعة 100 كلم في الساعة , ضباب في جميع أنحاء البلاد , أمطار غزيرة وثلوج على القمم "العاصفة العظيمة على الطريق غدا وبعد غد"

ستبدأ قوات الجيش صباح اليوم مناورات عسكرية في منطقة بتح تكفا ستنتهي في فترة ما بعد الظهر

على خلفية التوتر بين أبو مازن وترامب: يأتي مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل

"إسرائيل" هيوم:

نتانياهو: "ستنتقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام"

المتحدث باسم حماس في لبنان: تم القبض على أعضاء مشبوهين في محاولة الاغتيال

انقلبت سيارة عسكرية في حادث الطريق على الطريق 40 بالقرب من سجن نفحة وأصيب 4 جنود بجروح طفيفة

بدو من النقب تسللوا إلى قاعدة عسكرية في جنوب البلاد وسرقوا صندوقا يحتوي على 17 مجموعة من التيفيلين لجنود لواء غفعاتي

تصافح نتنياهو مع "حامد كرزاي" الرئيس الأفغانى السابق فى مؤتمر رايسينا

القناة 7 العبرية:

نتنياهو: تقديري ان السفارة الاميركية ستنتقل الى القدس في العام المقبل

الأونروا: ستؤثر التخفيضات الأمريكية على الاستقرار الإقليمي

يصل اليوم المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات إلى "إسرائيل" لعقد اجتماع مع كبار الدبلوماسيين حول عملية السلام

عضو الكنيست "شارين هاسكل" تقول: نرحب بخفض التمويل المقدم للأونروا لأنها تنفق على الإرهاب وتزرع جذور العنف والكراهية ضد "إسرائيل"

السفير داني دانون حول تحميد نصف تمويل الاونروا: لقد حان الوقت لوقف عبث الأونروا لأنها أصبحت منظمة تستغل أموال المجتمع الدولي للدعاية المعادية "لاسرائيل" وتعزيز الكراهية

عضو الكنيست نحمان شاي: تجميد نصف تمويل الأونروا يمكن أن يؤدّي لتدهور الوضع في غزة وبالتالي زعزعة الوضع الأمني

القناة 12 العبرية:

خلال الليل: اعتقلت قوات الأمن 13 شخصا مطلوبا في يهودا والسامرة

الأونروا: خفض الولايات المتحدة من مساعداتها تقوض استقرار المنطقة

سيصل مبعوث ترامب اليوم الى "إسرائيل"

الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون جدا إزاء التخفيضات في المساعدات المقدمة للأونروا والتي تعد عاملا مهما في الاستقرار"

القناة 14 العبرية:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة ليلة أمس

منظمة التحرير الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتبع تعليمات نتنياهو

ملك الأردن: لن يكون هناك استقرار بدون حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

هذا الصباح، ستجرى تدريبات عسكرية في منطقة بتاح تكفا

والا العبري:

اعتقلت قوات الأمن 13 فلسطينيا مطلوبا في الضفة الغربية

الأونروا: سيؤدي تجميد الميزانية الأمريكية إلى تقويض الاستقرار الإقليمي

مسؤول أمريكي: أبلغنا الأونروا أننا سنقوم بتجميد حوالي نصف مبلغ المساعدات المالية لها

القناة 7 العبرية:

ستبدأ تدريبات عسكرية صباح اليوم في قاعدة سديه دوف ستنتهي ظهرا

الكاتب في صحيفة الوطن الكويتية "عبد الله الهدلق" يدعم قرار ترامب بخفض تمويل الأونروا وقال: الأونروا منظمة منحازة وعنصرية تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والقرار الأمريكي بتجميد ميزانية الأونروا له ما يبرره وإن حركة حماس "الإرهابية" ترفض السلام مع الشعوب الأخرى "إسرائيل" وتدعم النظام الفارسي الإيراني وتعارض برامج الأونروا في مجال حقوق الإنسان