تصغير الخط تكبير الخط

الأراضي المحتلة - الرسالة نت

من المقرر أنّ يصل المبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام "جيشون غرينبلات" إلى "إسرائيل" اليوم الأربعاء، ضمن جدول أعمال لا يشمل زيارة مناطق السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية ، أن غريبنلات سيلقي كلمة في "الكنيست" الاسرائيلي حول المستجدات الأخيرة في المنطقة، ولن يلتقي رئيس السلطة محمود عباس.

ولن يلتقي غرينبلات بأي مسؤول فلسطيني، كذلك لن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ولا أي من مستشاريه بسبب تواجدهم بزيارة رسمية في الهند، لكنه سيلتقي وزراء ومسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وستمتد زيارته لحين وصول نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، والذي من المقرر أن يصل البلاد مساء الأحد المقبل.

وقال دبلوماسيون غربيون للقناة الإسرائيلية العاشرة إن هدف اللقاء مع غرينبلات هو معرفة هدف الولايات المتحدة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومحاولة وضع استراتيجية مشتركة تمنع تصعيد التوتر والخلاف.

ونقلت القناة عن مصدر رفيع في البيت الأبيض أن غرينبلات سيشارك في لقاء للرباعية الدولية ليتبادل المعلومات معهم وليواصل الجهود من اجل الدفع بـ"عملية السلام".

ومن جملة المواضيع التي سيناقشها غرينبلات سيكون تقليص مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد ان طلب مسؤولون في الوكالة الأممية من الاتحاد الأوروبي زيادة التمويل للتعويض عن العجز الذي سببه تقليص مساهمة الولايات المتحدة.