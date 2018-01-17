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الضفة المحتلة - الرسالة نت

اعتدت مجموعات من المستوطنين الليلة الماضية على سيارات فلسطينية في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، وخطت عليها شعارات عنصرية.

وقال الصحفي الفلسطيني بلال غيث -وهو من سكان البلدة- إن مستوطنين يرجح أنهم وصلوا من مستوطنة راموت القريبة خطوا شعارات عنصرية على سيارات لمواطنين فلسطينيين موقعة باسم مجموعات تدفيع الثمن، منها "الموت للعرب".

وقال إن الاعتداء طال عشر سيارات كانت متوقفة في منطقة عقبة زايد والبرج وتم إعطاب إطاراتها، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء هو الرابع على ممتلكات السكان إضافة إلى تهديد بحرق مسجد في البلدة، دون أن يتم توقيف أو اعتقال أي مستوطن على خلفية هذه الاعتداءات.