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غزة - الرسالة نت

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تقليص الإدارة الأمريكية للمساعدات المالية للأونروا سياسة أمريكية مرفوضة تأتي في سياق المخطط الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية اللاجئين الفلسطينيين وتثبيت المواقف والقرارات لصالح الكيان (الإسرائيلي) العنصري المتطرف.

ودعا الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، "الأونروا" وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية ودول العالم والمنطقة إلى عدم الاستجابة لأي ضغوط أمريكية من شأنها المساس بحقوق شعبنا، بل يجب أن تشكل حافزاً لمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضاياه العادلة.