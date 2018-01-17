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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن برشلونة بدأ تحركاته للحفاظ على نجمه، من أطماع بقية الأندية الكبرى.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قد أخبرت وكلاء صامويل أوميتيتي، بأنها تعتزم تقديم عقد جديد له، سيتم فيه رفع قيمة الشرط الجزائي، وأيضا زيادة الراتب السنوي.

وكان أوميتيتي قد انضم لبرشلونة، في صيف عام 2016 قادما من ليون، مقابل 25 مليون يورو، بعقد ممتد حتى عام 2021.

وقدّر المركز الدولي للدراسات الرياضية "مؤخرا"، قيمة المدافع السوقية بـ101 مليون يورو، أي أكثر بـ41 مليونا من قيمة شرطه الجزائي الحالي.

وتألق أوميتيتي منذ انضمامه لبرشلونة، ما جعل أندية كبيرة تطمع في خدماته، أبرزها مانشستر سيتي، الذي لن يجد أي صعوبة، في دفع 60 مليون يورو، لاقتناص اللاعب من "البلوغرانا"، في حال عدم رفع قيمة الشرط الجزائي.