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الرسالة نت - وكالات

احتل الدولي المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، وصافة قائمة أفضل نجوم "البريميرليغ"، بعد مرور 23 جولة من المسابقة.

وفي آخر تحديث أجرته شبكة "سكاي سبورتس" لقائمتها، التي تضم أفضل 30 لاعبا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خطف المركز الأول كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، بينما جاء صلاح مهاجم ليفربول في المركز الثاني، وخلفه هاري كين لاعب توتنهام.

وحلّ رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي في المركز الرابع، يليه ماركوس ألونسو من تشيلسي، ثم الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي سادسا.

واحتل المراكز من السابع حتى العاشر على الترتيب: كريستيان إريكسن (توتنهام)، وليروي ساني (مانشستر سيتي)، وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).