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رام الله-الرسالة نت

أعلن وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر، اليوم الأربعاء، أن وزارة التنمية الاجتماعية ستباشر بصرف المخصصات النقدية للمستفيدين والمستحقين من مخصصات الشؤون يوم الأحد الموافق 21-1-2018 في جميع محافظات الوطن.

وأكد الشاعر في تصريح صحفي " أن الوزارة تسعى بكل إمكاناتها للالتزام بصرف المستحقات في الوقت المحدد، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والاجتماعية تجاه الفقراء من أبناء شعبنا، لافتاً إلى أن التأخير في الصرف كان خارج عن إرادة الوزارة.

وبين أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني، والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو المسنين، أو الأيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو أسر ترأسها نساء، مبينا أن هذه الدفعة تُقدم كل ثلاثة أشهر.