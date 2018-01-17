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أبوظبي-الرسالة نت

أعلن اليوم الأربعاء عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018، وتشتمل على 16 رواية تم اختيارها من بين 124 رواية ينتمي كتابها إلى 14 دولة عربية، منها 4 روايات فلسطينية.

ومن بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة في الدورة الـ11، هناك ثلاثة سبق أن وصلوا إلى القائمة القصيرة للجائزة هم: عاطف أبو سيف (عن رواية "حياة معلقة" 2015)، وأمير تاج السر (عن رواية "صائد اليرقات" 2011)، وإبراهيم نصر الله (عن رواية "زمن الخيول البيضاء" 2009).

وسبق أن ترشح تاج السر ونصر الله للقائمة الطويلة وأشرفا على ندوة الجائزة (ورشة إبداع للكتاب الناشئين الموهوبين) بالإضافة إلى خمسة روائيين سبق أن أُدرجوا في القائمة الطويلة، وهم: أنطوان الدويهي، وطالب الرفاعي، وأمين الزاوي، وفادي عزام، وحامد الناظر.

كما شهدت هذه الدورة ظهور أسماء كتاب للمرة الأولى على القائمة الطويلة، وهم: شهد الراوي، ووليد الشرفا، وأحمد عبد اللطيف، ورشا عدلي، وعزيز محمد، وأمجد ناصر، وديمة ونوس، وحسين ياسين.

وتتألف لجنة التحكيم للعام 2018 من الأكاديمي الناقد الشاعر الروائي المسرحي الأردني إبراهيم السعافين (رئيس اللجنة)، والأكاديمية المترجمة الروائية الشاعرة الجزائرية إنعام بيوض، والكاتبة المترجمة السلوفينية باربرا سكوبيتس، والروائي القاص الفلسطيني محمود شقير، والكاتب الروائي السوداني الإنجليزي جمال محجوب.