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القدس المحتلة-الرسالة نت

تصدى مصلون وحراس المسجد الأقصى المبارك بعد ظهر الأربعاء لمستوطنين أدوا صلوات تلمودية جماعية وعلنية في المسجد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس لوكالة "صفا" إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بعد صلاة ظهر اليوم من باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية جماعية وبصوت عالٍ وبحماية شرطة الاحتلال.

وأوضح أن حراس الأقصى والمصلين تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية ودفع بالأيدي ما بين الحراس والمستوطنين.

واعتبر الدبس سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية علنية خلال اقتحامهم الأقصى خطير للغاية، مؤكدًا رفض دائرة الأوقاف لما يجري من استهداف واضح وممنهج للمسجد.

وسادت المسجد الأقصى حالة من التوتر الشديد في أعقاب أداء مستوطنين صلواتهم داخل ساحاته، فيما تعالت أصوات المصلين بالتكبير، رفضًا لذلك.

وكان 99 متطرفًا اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة شرطية مشددة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وسمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين المقتحمين بأداء صلوات علنية داخل الأقصى، في خطوة خطيرة تنذر بتصاعد الممارسات الإسرائيلية بحق المسجد.

وفي سياق متصل، رشق شبان مقدسيون اليوم عدد من المستوطنين بالحجارة أثناء تأديتهم الصلاة قرب باب المغاربة جنوب الأقصى.