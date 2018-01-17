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غزة-الرسالة نت

في إطار خطواتها المتواصلة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة العمليتين الأكاديمية والإدارية بالكلية، أطلق قسم مركز الحاسوب بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا منظومته للامتحانات الإلكترونية بالتنسيق المباشر مع الشئون الأكاديمية بالكلية.

وخلال جولته التفقدية لأولى تجارب تنفيذ المنظومة عبَّر عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب عن سعادته لهذه الخطوة مؤكدًا أنها تأتي استكمالاً لجهود كبيرة بذلتها فرق الكلية لحوسبة الخدمات الأكاديمية والإدارية بالكلية بالاعتماد على كوادر مهنية من موظفي الكلية وخريجيها، مشيرًا إلى أنَّ الكلية ستواصل العمل على تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح تجويد مخرجات الكلية.

وأوضح رئيس قسم مركز الحاسوب المهندس نبيل عابد أنَّ تطوير المنظومة يأتي في إطار خطة التحول الإلكتروني المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للكلية، مشيرًا إلى أنَّ المنظومة تخضع حاليـًا للاختبار والتقييم بمتابعة فريق تطوير البرمجيات بالكلية والذي سيعمل على دراسة التغذية الراجعة عن هذه المرحلة من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وذوي العلاقة من أجل رفع كفاءة المنظومة بما يتناسب مع طبيعة التعليم التقني.

وأعرب الطلبة عن رضاهم عن هذه التجربة، معتبرين أنها نقطة تحول مميزة، ستجعلهم أكثر استعدادًا لامتحانات التوظيف الحكومية والدولية وتزيد من عوامل التركيز في أداء الامتحانات، مقدمين عددًا من الاقتراحات والملاحظات التي من شأنها تحسين أداء الطلبة خلال الامتحانات الإلكترونية.

جدير بالذكر أنَّ أكثر من 400 طالب وطالبة انتظموا في التجربة الأولى للامتحانات الإلكترونية في ثلاثة مساقات من تخصصات متعددة.