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الداخل المحتل-الرسالة نت

دانت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل الشاب محمد خلق (25 عاما) من مدينة طمرة، بارتكاب مخالفات تمس "أمن اسرائيل والتحريض بكتابات ومنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام".

وارجأت المحكمة النطق بالحكم على خلف إلى تاريخ 14 فبراير المقبل.

واعتقل خلف في أيلول/سبتمبر الماضي، ووجهت له النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام في تاريخ 15 أكتوبر من العام المنصرم، نسبت له فيها "كتابات فيسبوكية تحريضية ودعم منظمات إرهابية محظورة وخارجة عن القانون الاسرائيلي".

وقال المحامي رمزي كتيلات من طاقم الدفاع عن خلف، "استهجنا إدانة المحكمة للشاب محمد خلق بكافة بنود لائحة الاتهام، وطلبت النيابة العامة اعتقاله لمدة 10 أشهر في حين طالبنا الاكتفاء بمدة الاعتقال والتي تبلغ نحو 4 أشهر"

واعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ انتفاضة القدس العشرات من الفلسطينيين في الداخل المحتل بسبب منشوراتهم المؤيدة للانتفاضة والمناصرة للقدس على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعقد لهم جلسات محاكمة ويتم إصدار أحكام بالسجن وغرامات بحقهم.