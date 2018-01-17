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جنين-الرسالة نت

أعلن في جنين في الضفة الغربية اليوم الأربعاء عن تشكيل لجنة حكومية خاصة بمتابعة ومعالجة قضايا التعديات على الأراضي العامة في ظل مشروع لتسوية التعديات والأراضي القائمة عليها.

وقال محافظ جنين إبراهيم رمضان في لقاء عقد لهذا الخصوص إن اللجنة ستتولى التواصل مع الهيئات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، وتوفير كادر لمؤسسات الاختصاص مثل المساحة وسلطة الأراضي.

وشدد رمضان على ضرورة إيجاد الحماية القانونية لملكية الأراضي التي تمت تسويتها عن طريق تسجيلها في الدوائر المختصة للحفاظ على الأرض والسلم الأهلي في الوطن.

وقال "جاهزون للتعاون بجهد مشترك والتنسيق مع الهيئات المحلية لمتابعة وضعية الأراضي بشكل قانوني، وهناك مناطق تابعة لأراضي الدولة يتم الاعتداء عليها من قبل أشخاص قاموا بالبناء عليها وعلى المؤسسات المختصة ان تتابع هذه الاعتداءات ".

بدوره ذكر مدير عام هيئة تسوية الأراضي والمياه عبد الله دويك أن الهيئة تتولى معالجة قضايا الاعتداءات على هذه الأراضي من خلال اللجنة ومأموري التسوية في المناطق التي يتم العمل فيها .

وتضم اللجنة: المحافظة وهيئة تسوية الأراضي والمياه والزراعة وسلطة الأراضي والحكم المحلي والطابو والمساحة والأوقاف ومندوب عن الهيئة المحلية في كل منطقة.