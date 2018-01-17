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رام الله- الرسالة نت

أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الأربعاء ضرورة العمل على تفعيل مذكرة التفاهم بين سلطة النقد واتحاد المطورين العقارييين الخاصة بربط الاتحاد على نظام الاستعلام الائتماني.

وأشار الشوا لدى لقائه في رام الله بوفد من اتحاد المطورين العقاريين، إلى أنه وبالرغم من النسبة المرتفعة لحجم القروض العقارية، إلا أن حجم التعثرات في سداد هذه القروض لم يتجاوز 2% وهي من أقل نسب التعثر في المنطقة.

وأطلع الشوا الوفد على جهود سلطة النقد المبذولة لتطوير القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته، وتطوير أنظمته المصرفية خاصة نظام الاستعلام الائتماني.

وأكد على الدور الحيوي الهام الذي يلعبه اتحاد المطورين العقاريين في تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، معرباً عن استعداد سلطة النقد للتعاون مع الاتحاد من أجل تطوير هذا القطاع.

من جانبه أشاد وفد اتحاد المطورين العقاريين بدور سلطة النقد في دعم القطاع العقاري عبر تحفيز القطاع المصرفي على تقديم التسهيلات والخدمات والمنتجات المصرفية التي تسهم في تحسين آليات حصول القطاع العقاري والعاملين فيه على التمويلات المصرفية وطرق سدادها.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة بين سلطة النقد وجمعية البنوك واتحاد المطورين العقاريين والمؤسسة الأوروبية لضمان القروض ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار لمناقشة وبحث سبل أيجاد إقراض متخصص لقطاع الحرفيين والمهنيين.