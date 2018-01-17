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القدس المحتلة-الرسالة

هدمت آليات بلدية الاحتلال الأربعاء، جزءاً من منزل في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بزعم البناء من دون ترخيص.

وذكر صاحب المنزل المواطن وليد الحداد (75 عاما) ل"صفا"، أن آليات بلدية الاحتلال هدمت جزء من منزله عبارة عن غرفتين مسقوفة بالصاج" البلانيت" وممر للبيت القديم، بنيت قبل أكثر من 12 عاما.

وأوضح الحداد أنه كان يعيش في منزل قديم بني في عهد الأردن، يعود لزوجته تبلغ مساحته 40 مترا مربعا ومكون من غرفة وليوان ومطبخ وحمام، وأضطر في ذلك الحين إلى بناء الغرفتين والممر للتوسع وأسرته.

وذكر أن عمال البلدية قاموا خلال عملية الهدم، بقطع أسلاك الكهرباء، وتركوا أنقاض الهدم عند مدخل المنزل.

وأضاف أن زوجته مريضة بأمراض مزمنة ولا تقوى على السير إلا باستخدام العكازات وترك الأنقاض في المدخل، لن يمكنها الخروج من المنزل للعلاج.

ويعيش الحداد في المنزل مع زوجته وخمسة أولاد أكبرهم 18 عاما وأصغرهم 10 أعوام.