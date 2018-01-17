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غزة-الرسالة نت

تصدر مؤسسة "الرسالة" للإعلام غدٍ الخميس العدد 1562 من صحيفتها التي تصدر نصف أسبوعيا مؤقتا، وفيما يلي أبرز ما سيطرح فيها.

عباس يعاقب حماس لرفضها دخول بيت الطاعة

هل ينجز عباس المصالحة لتجاوز الضغوط العربية؟

عرقلة ترميم "الأقصى" ... انتقام من الهوية الإسلامية

تقليص خدمات "الأونروا" ... ضربة جديدة لصمود اللاجئين

(إسرائيل) تحرم مرضى "حماس" وذويهم العلاج

اللجنة الفصائلية: الحكومة ترفض ضمان رواتب الموظفين مقابل استلام "الجباية"

المجلس التشريعي .. عباس جمده والاحتلال لاحق نوابه

ما بعد "المركزي".. قيادة السلطة أمام اختبار التنفيذ!

محللون يستبعدون وقف "التنسيق الأمني" على أرض الواقع

عمار الزبن يبوح بأسرار "عشرين عامًا" في زنازين الاحتلال