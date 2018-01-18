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الرسالة نت - وكالات

تأهل تشيلسي بشق الأنفس إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي بركلات الترجيح (5-3)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في مباراة الإعادة بالدور الثالث.

وأحرز ميشي باتشواي هدف تشيلسي (55)، ثم تعادل جمال لويس لنوريتش (94), قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأول (5-3).

وشهدت المباراة طرد بيدرو رودريغيز (117), وألفارو موراتا (120) من تشيلسي.

وكان الفريقان قد التقيا في وقت سابق على ملعب نوريتش، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وسيلعب تشيلسي في الدور الرابع مع نيوكاسل.