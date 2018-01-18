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غزة - الرسالة نت

يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم، ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الصباح.

وتتأثر البلاد في ساعات المساء بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وعاصفا، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجا.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم غد الجمعة، غائما وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا، واعتبارا من ساعات المساء يبدا المنخفض الجوي بالانحسار.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم، ويوم غد الجمعة من شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 100 كم/ساعة، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وتحث الدائرة المواطنين إلى التنبه إلى وجود خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج وغزارة الأمطار، وتشكل الصقيع والانجماد صباح السبت المقبل.