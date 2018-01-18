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الرسالة نت - وكالات

قضت محكمة أميركية الأربعاء بسجن مواطن يدعى جيرالد والاس (35 عاما) لمدة 12 شهرا ويوم واحد بتهمة التهديد بإطلاق النار على مصلين في مسجد بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا.

ويشمل الحكم على والاس الذي يعيش في ولاية فلوريدا أيضا أن تتم مراقبته بعد الإفراج عنه لمدة 3سنوات.

وكان والاس قد أقر في شهر أكتوبر بذنبه بتهمة إعاقة ممارسة الاعتقاد الديني حيث ترك بريدا صوتيا للمركز الاسلامي في ميامي تضمن رسائل مليئة بالكراهية ضد المسلمين وفقا لوكالة "كونا".

من جانبه قال المدعي العام الأميركي بنيامين جي غرينبرغ في بيان إن "جرائم الكراهية تنتهك المبادئ الأساسية في بلادنا.. اليوم حكم على والاس لحرمان المصلين في المركز الاسلإمي من الحق في ممارسة دينهم بحرية".